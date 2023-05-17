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محسن حسن: 'اللجوء المُفرط للتداين الداخلي يُهدد صلابة البنوك التونسية'

Publié le Mercredi 17 Mai 2023 - 12:12 قراءة: 0 د, 45 ث
      
حذر الخبير الإقتصادي والوزير السابق محسن حسن، من لجوء الدولة المفرط للإقتراض الداخلي وخاصة من النظام البنكي.

وفي حوار له اليوم الأربعاء 17 ماي 2023 في ماتينال اذاعة شمس، أكد محسن حسن أن اللجوء للتداين الداخلي وخاصة من البنوك يُهدد صلابة البنوك التونسية، مبينا أن الإقتراض بالعملة الصعبة من البنوك يؤثر على موجودات العملة الصعبة.

وقال إن الإقتراض والتداين الداخلي هو تمويل غير منتج ويؤدي إلى مزيد التضخم، وأشار إلى أن الإقتراض الداخلي لا يجب أن يتحول إلى قاعدة ولا يجب أن يتجاوز نسبا معينة.

وجاء تدخل محسن حسن تعليقا على توقيع إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة، لدى 12 مؤسسة بنكية محلية ، بمبلغ يتجاوز 400 مليون دينار.

وأوضح المتحدث أن هذا المبلغ لا يعتبر كبيرا، معبرا عن خشيته من أن لا يحترم الإقتراض الداخلي بالعملة الصعبة قواعد التصرف الحذر للبنوك.


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