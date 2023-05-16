حكم استئنافي يقضي بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات

أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين/الثلاثاء، حكما يقضي بسجن الصحفي خليفة القاسمي لمدة خمس سنوات في قضية تتعلق "بإفشاء معلومات" بشأن تفكيك خلية إرهابية، وذلك في ترفيع لحكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة كان صدر ضده في نوفمبر الماضي، وفق ما أكده الصحفي القاسمي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات) صباح الثلاثاء.



ويواجه خليفة القاسمي، مراسل إذاعة "موزاييك" الخاصة في القيروان، تهمة "المشاركة في تعمّد إفشاء معلومات متعلّقة بعمليات الاعتراض والمعطيات المجمعة منها" وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب والمجلّة الجزائية، وذلك بعد نشر مقال يتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان.



وذكر القاسمي لـ(وات) أن الحكم الاستئنافي لم ينص على النفاذ العاجل، مشيرا إلى لجنة الدفاع ستتولى تعقيب هذا الحكم في أجل 10 أيام مع تقديم مطلب في إيقاف التنفيذ.



وكان صدر في حقه بتاريخ 29 نوفمبر 2022 حكم ابتدائي يقضي بسجنه لمدة سنة إثر شكاية صادرة عن الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب وإثارة من النيابة العمومية ضده وضد إطار بالحرس الوطني، وذلك على خلفية نشره لمقال حول تفكيك خلية إرهابية بالقيروان.



وقال القاسمي إن هاتفه محجوز منذ إثارة الدعوى ضده في 17 مارس 2022 مع قرار بتحجير السفر عليه.





