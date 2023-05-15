لطفي العماري: راشد الغنوشي ''جاتو جلدية'' والحكم بسنة رمزي ويجب اجتثاث فكره من مؤسسات الدولة

قال الإعلامي لطفي العماري في مداخلة على قناة التاسعة أن الحكم بسنة ضد رئيس حركة النهضة حكم مخفف ورمزي " جاتو جلدية".وأضاف " راشد الغنوشي صرح في كثير من المناسبات بعبارات تمجد الإرهاب وتهدد الأمن الوطني على غرار " الجيش موش مضمون".وتابع " الحكم هي بداية القطع مع الاسلام السياسي رغم أن الشعب التونسي يطالب بالمزيد عبر اجتثاث الفكر الإخواني من مؤسسات الدولة".وكانت الدائرة الجناحية في قضايا الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس أصدرت حكما بالسجن لمدة عام وبخطية مالية قدرها ألف دينار في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بسبب كلمة تأبين يعد "تنكيلا بالمعارضين" ودعت الى الكف عن ذلك.وكان عضو باحدى النقابات الأمنية قد اشتكى الغنوشي قبل اشهر قضائيا معتبرا ان استعماله للفظ "طواغيت" في تابين فقيد لحزبه كان المقصود منه "الأمنيين " . ومثل الغنوشي (81 عاما ) سابقا امام قاضي التحقيق للرد على هذه التهمة الكيدية ولكنه رفض المثول امام الدائرة الجناحية معتبرا ان "القضية ملفقة ولا سند لها في الواقع والقانون".