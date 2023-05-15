قضية الهجومان الارهابيان المتزامنان بشارديغول" وثكنة القرجاني" احكام بين بقية العمر والاعدام

قررت هيئة الدائرة الجنائية المختصى في النظر في قضايا الارهاب بالقطب القضائي لمكافحة الأرهاب بعد النظر في ملفي الهجومين الإرهابيين المتزامنين بشارع شارل ديغول بالعاصمة وثكنة القرجاني خلال سنة 2019 باصدار احكام بين السجن بقية العمر و10 سنوات سجنا وبالاعدام لمتهمين اخرين.. .
وقد تسبب هجوم شارع شارل ديغول الى استشهاد الوكيل بالشرطة البلدية مهدي الزمالي ومواطن أصيل ولاية سيدي بوزيد وجرح اخرين ..
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تعلقت بقتل شخص ومحاولة قتل شخص واحداث ضرب وجروح والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتوفيىر مواد متفجرة واعداد محل لاجتماع أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية داخل تراب الجمهورية وتوفير وسيلة نقل لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية .
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة سراح فقد قضت المحكمة في شأنهما ب4 سنوات سجنا من اجل تهمة الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما بلغ اليه من معطيات أو معلومات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها.
وقد تسبب هجوم شارع شارل ديغول الى استشهاد الوكيل بالشرطة البلدية مهدي الزمالي ومواطن أصيل ولاية سيدي بوزيد وجرح اخرين ..
ووجهت المحكمة للمتهمين تهم تعلقت بقتل شخص ومحاولة قتل شخص واحداث ضرب وجروح والأضرار بالممتلكات العامة والخاصة وتوفيىر مواد متفجرة واعداد محل لاجتماع أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية واستعمال تراب الجمهورية لانتداب أشخاص بقصد ارتكاب جرائم ارهابية داخل تراب الجمهورية وتوفير وسيلة نقل لفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الارهابية .
أما بخصوص المتهمين المحالين بحالة سراح فقد قضت المحكمة في شأنهما ب4 سنوات سجنا من اجل تهمة الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر بما بلغ اليه من معطيات أو معلومات حول ارتكاب جرائم ارهابية أو احتمال وقوعها.
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