محمود بن مبروك: 'اتحاد الشغل حاد عن دوره... ولا جدوى من أي مبادرة'

'80 نائبا في البرلمان يتبعون مسار 25 جويلية'

جدد الناطق باسم مسار 25 جويلية محمود بن مبروك اليوم الإثنين 15 ماي 2023 الدعوة إلى مراجعة التعيينات والانتدابات في وزارة الداخلية وصلب الإدارة التونسية، مؤكدا أنه تم إغراق الإدارة بالعفو التشريعي العام وفق تقديره.وخلال حضوره اليوم في ماتينال اذاعة شمس، تحدث محمود بن مبروك عن وجود تعيينات وصفها بالمُفخخة حصلت حتى بعد بعد 25 جويلية.وفي هذا السياق ذكّر المتحدث بأحداث ملعب رادس الأخيرة، مشددا على أن ما حدث كان بمساعدة بعض الأيادي.وقال إن بعض الأمنيين ومن بينهم قيادات أمنية يقفون وراء تلك الأحداث حسب تعبيره.واعتبر بن مبروك، أن أي مبادرة يمكن تقديمها اليوم لا تمثل أي جدوى، وذلك في تعليقه على مبادرة الحوار للاتحاد العام التونسي للشغل وبعض المنظمات الوطنية.وصرّح محمود بن مبروك أن الاتحاد العام التونسي للشغل حاد عن دوره وأصبح يستقوى على الشعب بالأجانب وفق تعبيره.وأقر بن مبروك بأن المنظمة الشغيلة لها دور تاريخي منزها في هذا الإطار الشرفاء، ومنتقدا في نفس الوقت ما اعتبره تخلي المنظمة عن دورها النقابي والتوجه للعمل السياسي.وتابع أن الاتحاد يستقدم الأجانب من أجل التظاهر والإحتجاج في تونس.وأكد بن مبروك، أن 80 نائبا في مجلس نواب الشعب يتبعون مسار 25 جويلية.وقال محمود بن مبروك إن هؤلاء النواب خيّروا عدم حمل أي لون في البرلمان وفضّلوا البقاء مستقلين.وبين أن التنسيق موجود بينهم، مشددا على أن مسار 25 جويلية يجب أن تكون له الأغلبية في المجلس من أجل تمرير القوانين.وأشار بن مبروك إلى أن حركة النهضة لها 9 نواب، متحدثا في هذا السياق عن غواصات.ولاحظ أنه 'لو لا ثورة 25 جويلية لما تمكن عدة نواب من تسجيل حضورهم في المجلس'، وفق تعبيره.واعتبر ضيف الماتينال أن الأزمة السياسية انتهت بتركيز البرلمان.