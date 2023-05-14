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بعد الهزيمة أمام الأهلى، طارق ذياب يهاجم نبيل معلول وعدد من مسؤولي الترجي : أنتم سحرة فرعون!!؟

Publié le Dimanche 14 Mai 2023 - 08:08 قراءة: 1 د, 22 ث
      
هاجم الجمعة 12 ماي، وزير الرياضة السابق والمحلل بقنوات بي ان سبورت مدرب الترجي الرياضي عدد من مسؤولي لفريق على خلفية الهزيمة أمام الاهلي بثلاثية مقابل صفر في اطار ذهاب نصف نهائي رابطة الابطال الافريقية.

واعتبر طارق ذياب انه يجب ابعاد نبيل معلول وابعاد عدد من المسؤولين وقال " المدرب لازم يغادر وهناك مسؤولين يجب أن يغادروا".

وتابع طارق ذياب متحدثا عن نبيل معلول وبعض المسؤولين في الترجي " هاذم سحارة فرعون، كان عندنا ساحر واحد هو رياض بنور، اليوم عندنا سحارة فرعون هو ونبيل معلول وبعض المسؤولين وبطبيعة سحارة فرعون وصلونا للنتيجة هاذي".

وكان مدرب الترجي الرياضي التونسي نبيل معلول اعلنظهر أمس السبت استقالته من تدريب الترجي الرياضي التونسي .

وكتب معلول في تدوينة على صفحته الخاصة " اتفهم حزن و خيبة الترجيين بعد هذه الخسارة الصعبة ، و اعتذر لكافة الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحة ليلة أمس في قلوب جماهيرنا العريقة .

واضاف " في الفترة الاخيرة لم تكن المهمة سهلة بالنسبة لي و لبقية الاطار الفني و اللاعبين لعدة اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي لكنني حاولت بكل ما في وسعي ايجاد الحلول المناسبة و تجاوز الصعوبات و تحقيق افضل ما يمكن من النتائج" .
وقال " تغليبا لمصلحة فريقي الترجي الرياضي التونسي ، قررت الانسحاب و تقديم استقالتي لرئيس النادي ".

وكان الترجي الرياضي التونسي انهزم أول أمس بملعب حمادي العقربي برادس في غياب الجمهور امام الاهلي المصري صفر - 3 في ذهاب الدور نصف نهائي مسابقة رابطة ابطال افريقيا.وتضاءلت حظوظه بذلك في التاهل الى النهائي
وقد تركت النتائج المتواضعة للفريق في الفترة الماضية في سباق البطولة ايضا خيبة امل واسعة لدى احباء النادي

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