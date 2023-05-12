مختار الجماعي: 'إحالة شيماء عيسى على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية من أجل الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة'

أكد المحامي مختار الجماعي، أنه تم إعلام الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى، بقرار دائرة الاتهام العسكرية لدى محكمة تونس الاستئنافية بإحالتها على الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس من أجل جرائم الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة والجرائم المرافقة لها.



وأوضح مختار الجماعي في تدوينة له، أن تاريخ الجلسة سيُحدد قريبا.



وذكّر بأن منطلق التتبع يعود إلى حوار إذاعي أُجري معها على خلفية نشاط لجبهة الخلاص إاثر الاجتماع العام بالمنيهلة.







