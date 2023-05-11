إيقاف عون ببلدية المرازقة... بعد ان رفض خدمة مواطنة وتفوّه بكلمات نابية..

أعلنت بلدية الحمامات ، مساء أمس الأربعاء 10 ماي 2023 ، إيقاف عون بلدي بدائرة المرازقة عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه بسب تصرفات لا مسؤولة وغير لائقة .واعتذرت بلدية الحمامات في بيان ، عن تصرفات العون المذكور وكل تصرف يسيء لصورة البلدية .وكانت مواطنة قد نشرت مقطع فيديو على موقع التواصل فايسبوك ، يوثق رفض العون البلدي إسداء الخدمات الإدارية للمواطنة والتفوه بكلمات نابية تجاهها .