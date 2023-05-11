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إيقاف عون ببلدية المرازقة... بعد ان رفض خدمة مواطنة وتفوّه بكلمات نابية..

Publié le Jeudi 11 Mai 2023 - 10:58 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت بلدية الحمامات ، مساء أمس الأربعاء 10 ماي 2023 ، إيقاف عون بلدي بدائرة المرازقة عن العمل واتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه بسب تصرفات لا مسؤولة وغير لائقة .
واعتذرت بلدية الحمامات في بيان ، عن تصرفات العون المذكور وكل تصرف يسيء لصورة البلدية .
وكانت مواطنة قد نشرت مقطع فيديو على موقع التواصل فايسبوك ، يوثق رفض العون البلدي إسداء الخدمات الإدارية للمواطنة والتفوه بكلمات نابية تجاهها .







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