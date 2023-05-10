قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس، ب5 سنوات سجنا في حق 3 أمنيين يعملون بميناء حلق الوادي من أجل تهمة الإرتشاء وذلك على خلفية تسلمهم لرشوة من أحد المهاجرين العائدين من الدول الاوروبية مقابل تمرير بعض الاغراض.....
السجن ل3 أمنيين بميناء حلق الوادي تسلمو رشوة
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