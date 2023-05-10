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السجن ل3 أمنيين بميناء حلق الوادي تسلمو رشوة

Publié le Mercredi 10 Mai 2023 - 15:37 قراءة: 0 د, 11 ث
      
قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس، ب5 سنوات سجنا في حق 3 أمنيين يعملون بميناء حلق الوادي من أجل تهمة الإرتشاء وذلك على خلفية تسلمهم لرشوة من أحد المهاجرين العائدين من الدول الاوروبية مقابل تمرير بعض الاغراض.....

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