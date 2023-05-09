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في جلسة حضر فيها المكلف العام وقدم تقريرا : القطب المالي ينظر في قضية التجاوزات بديوان المساكن الإجتماعية لأعوان وزارة التربية

Publié le Mardi 09 Mai 2023 - 10:36 قراءة: 0 د, 29 ث
      
باشرت أمس الإثنين 8 ماي 2023 الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة،النظر في ملف التجاوزات المالية والادارية المتعلقة بديوان المساكن الاجتماعية لأعوان وزارة التربية، التى شملت الأبحاث فيها مدير عام سابق تم تكلّيفه بالملف المذكور.

بالمناداة على المتهم حضر الجلسة وطلب محاموه مزيد التاخير لمزيد الإطلاع على الملف واعداد وسائل الدفاع والاطلاع على تقرير المكلف العام لنزاعات الدولة في حق الدولة التونسية .

بالمناداة على ممثل المكلف العام بنزاعات الدولة حضر الجلسة وتمسك بطلباته التى قدمها في الجلسة السابقة.

فقررت الدائرة تأجيل المحاكمة إلى شهر جوان للحسم في الملف.


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