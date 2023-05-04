ختم البحث في القضية المتعلقة بتجاوزات في صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط...

تم اليوم الخميس 4 ماي 2023 إعلام مرصد رقابة من طرف قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بقرار ختم البحث في القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات، والمخالفات القانونية وشبهات الفساد بخصوص صفقة استخراج ونقل 600 ألف طن من الفسفاط المنقى بمنجم المكناسي، بصفة المرصد قائم بالحق الشخصي في هذه القضية.





ووفق مرصد رقابة هذه القضية الثانية من بين أربع قضايا متعلقة باستخراج ونقل الفسفاط موضوع الشكاية التي تقدم بها مرصد رقابة في الغرض.

ووفق نفس المصدر , تقرر احالة 10 أشخص امام دائرة الاتهام على الحالة التي هم عليها بعد ثبوت ارتكابهم لجريمة استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لغيره وبمخالفة التراتيب والمنطبقة والمشاركة في ذلك واستعمال شهادة نص فيها على أمور غير حقيقية بصفة مادية مع حفظ التهم في حق آخرين.



