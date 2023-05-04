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بيان منتدى الإعلاميات التونسيات بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة

Publié le Jeudi 04 Mai 2023 - 11:14 قراءة: 0 د, 26 ث
      
بلاغ صحفي - يتزامن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الموافق ليوم 3 ماي 2023 مع الإعلان عن حصول منتدى الإعلاميات التونسيات على التأشيرة القانونية كجمعية غير حكومية تعمل على ربط الصلة بين الإعلاميات التونسيات وتثمين دورهن صلب القطاع الإعلامي.

و بهذه المناسبة، يذكّر منتدى الإعلاميات التونسيات، كل الأطراف بضرورة الوفاء بتعهداتها تجاه حرية الصحافة، و إتاحة المجال للإعلاميين للقيام بدورهم وفق ضوابط المهنة وأخلاقياتها.

وفي ذات السياق، يدعو المنتدى إلى إيقاف التتبعات ضد كل الزملاء على معنى المرسوم 54 والغاءه، ويشدّد على ضرورة إطلاق سراح الزميل الصحفي نورالدين بوطار.


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