السعودية تهدي تونس 50 طناً من التمور

أعلنت سفارة المملكة العربية السعودية بتونس، أن مركز الملك سلمان للإغاثة، سلّم أمس تونس هدية من الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تتمثل في 50 طناً من التمور.
وقام بتسليمها السفير السعودي عبد العزيز بن علي الصقر بحضور مدير مساعد إدارة المراسم الدبلوماسية بوزارة الخارجية التونسية العروسي القناطسي ومدير الشؤون الإدارية بالاتحاد التونسي للتضامن مراد الخنوسي، ومدير الإدارة الفرعية للتدخلات وتنفيذ البرامج محمد مهدي وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في تونس العاصمة.
ونوه السفير عبد العزيز الصقر بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن تلك الجهود تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده على الوقوف مع الدول والشعوب، وتقديم جميع أشكال العون الإنساني لها، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية تونس الشقيقة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية واس قدم العروسي القناطسي شكره الجزيل إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على تلك الهدية المقدمة إلى بلاده، موضحًا أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود الذي امتد في أنحاء المعمورة كافة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
وقام بتسليمها السفير السعودي عبد العزيز بن علي الصقر بحضور مدير مساعد إدارة المراسم الدبلوماسية بوزارة الخارجية التونسية العروسي القناطسي ومدير الشؤون الإدارية بالاتحاد التونسي للتضامن مراد الخنوسي، ومدير الإدارة الفرعية للتدخلات وتنفيذ البرامج محمد مهدي وفريق من المركز، وذلك بمقر سفارة المملكة في تونس العاصمة.
ونوه السفير عبد العزيز الصقر بالجهود الإغاثية والإنسانية التي تبذلها المملكة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة حول العالم، مؤكدًا أن تلك الجهود تجسد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده على الوقوف مع الدول والشعوب، وتقديم جميع أشكال العون الإنساني لها، منوهًا بمتانة العلاقات الأخوية بين المملكة وجمهورية تونس الشقيقة.
ووفق وكالة الأنباء السعودية واس قدم العروسي القناطسي شكره الجزيل إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا على تلك الهدية المقدمة إلى بلاده، موضحًا أن ذلك ليس بمستغرب من مملكة الإنسانية وعطائها السخي غير المحدود الذي امتد في أنحاء المعمورة كافة.
وتأتي الهدية ضمن البرامج التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة.
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