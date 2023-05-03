قضيّة حجب المعدّلات عن التلاميذ... القضاء يستمع لممثل "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسّط"

تم أمس الثلاثاء 2ماي 2023 سماع ممثل" المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" في موضوع التشكي الجزائي ضد نقابات التعليم التي أقدمت على حرمان التلاميذ في الابتدائي و الأساسي و الثانوي من معدّلاتهم حيث أصدرت لمنظوريها من الأساتذة و المعلمين بعدم مدّ الادارات التربوية بأعداد امتحانات التلاميذ خلال الثلاثيتين الأولى و الثانية وهو ما منعها من اصدار بطاقات الأعداد وهذا ما ترتب عنه أضرار كبيرة للتلاميذ وعائلاتهم ومنع المتفوقين منهم من الحصول على شهادات التشجيع و التميّز.



ووفق بلاغ للمنظمة, قام ممثل "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" بتقديم كل الأدلة والمؤيدات النفسية و الاجتماعية للضرر الذي أصاب التلاميذ وأوليائهم مقدّما تقريرا شفويا عمّا يمكن أن يترتب عنه هذا التصرف من عواقب وخيمة على السنة الدراسية و كذلك على مختلف المناظرات الوطنية .



ووفق نفس البلاغ, لمست "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" جدية من طرف فرقة مقاومة الاجرام بالقرجاني خلال الاستماع.

وتتمنى "المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط" أن تتواصل الأبحاث بنفس الجدية وتفصل القضية في أسرع وقت نظرا لمقاربة السنة الدراسية على الانتهاء.



