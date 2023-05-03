المرسى: تعرض مسنة للدهس

صرح الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية العميد معز تريعة لباب نات اليوم الأربعاء 3 ماي 2023، ان مسنة تبلغ من العمر 82 سنة توفيت بعد أن دهسها القطار على مستوى محطة الارتال بالمرسى.



وكشف محدثنا، انه تم تسليم الجثة الامن الوطني بعد أن تأكد اعوان الحماية من وفاتها.



وقد تم رفع الجثة لمصالح الطب الشرعي لتشريحها ومعرفة اسباب الوفاة بدقة.



