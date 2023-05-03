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الحكم الجزائري لطفي بوكواسة يدير كلاسيكو النادي الصفاقسي والترجي

Publié le Mercredi 03 Mai 2023 - 08:59 قراءة: 0 د, 35 ث
      
يتبارى النادي الصفاقسي مع الترجي الرياضي التونسي اليوم بملعب الطيب المهيري بصفاقس بداية من الساعة الرابعة مساء وذلك في اطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الخامسة ذهابا لمرحلة التتويج ضمن بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الاولى لكرة القدم.

وسيدير المباراة طاقم تحكيم جزائري بقيادة لطفي بوكوّاسة أما في غرفة "الفار" فتم تعيين وليد الجريدي ويساعده حسان عبد العال.

ودعت هيئة احباء النادي الصفاقسي بالمناسبة الى العمل المشترك لضمان تهدئة الاجواء في مدارج الملعب من خلال التنسيق الكامل والمتواصل و الانتباه لاية عناصر دخيلة و مزيد اليقظة إزاء ما اسماهم البلاغ "الطفيليين و المندسين " و تجاه كل ما من شأنه ان تكون سببا في إحداث الفوضى أو أفعال تنجر عنها عقوبات للنادي".

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