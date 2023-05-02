المحرس: أساتذة بمعهد علي بورقيبة يطالبون بالتدخل العاجل اثر سقوط جزء من سقف قاعة تدريس

على اثر سقوط جزء من سقف إحدى قاعات التدريس(قاعة التقنية 2)، دون تسجيل أضرار بشرية، طالب عدد من الأساتذة في نص مراسلة موجهة إلى مندوبية التربية صفاقس 1 بضرورة التدخل العاجل لحل الإشكال.



وأكد الاساتذة في ذات المراسلة، أن هناك أجزاء أخرى تشكل خطر على الإطار التربوي وعلى التلاميذ والذي أبدوا عدم استعدادهم للدراسة داخلها.





