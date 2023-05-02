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المحرس: أساتذة بمعهد علي بورقيبة يطالبون بالتدخل العاجل اثر سقوط جزء من سقف قاعة تدريس

Publié le Mardi 02 Mai 2023 - 08:22 قراءة: 0 د, 16 ث
      
على اثر سقوط جزء من سقف إحدى قاعات التدريس(قاعة التقنية 2)، دون تسجيل أضرار بشرية، طالب عدد من الأساتذة في نص مراسلة موجهة إلى مندوبية التربية صفاقس 1 بضرورة التدخل العاجل لحل الإشكال.

وأكد الاساتذة في ذات المراسلة، أن هناك أجزاء أخرى تشكل خطر على الإطار التربوي وعلى التلاميذ والذي أبدوا عدم استعدادهم للدراسة داخلها.


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