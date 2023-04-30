نابل: إصابة 23 شخصامن بينهم تلاميذ إثر حادث انزلاق حافلة رحلة مدرسية قادمة من المنستير

أصيب 23 شخصا من بينهم تلاميذ بجروح متفاوتة الخطورة إثر حادث مرور جدّ، صباح اليوم الأحد، بالطريق السيارة سوسة-تونس على مستوى مدخل مدينة الحمامات من ولاية نابل، والمتمثّل في انزلاق حافلة تابعة لوكالة أسفار تؤمن رحلة مدرسية قادمة من ولاية المنستير في اتجاه تونس العاصمة وانقلابها على جانبها، وفق مصدر من الحماية المدنية.وبيّن المصدر ذاته، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم توجيه 4 عربات إسعاف وفريقي إنقاذ من الحماية المدنية، بالإضافة إلى سيارتي إسعاف تابعتين للمستشفى الجهوي ببوفيشة من ولاية نابل وتم نقل المصابين إلى المستشفى الجهوي محمد الطاهر المعموري بنابل لتلقي الإسعافات الأولية.