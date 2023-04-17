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رئيسة الحكومة تستقبل نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب

Publié le Lundi 17 Avril 2023 - 15:10 قراءة: 0 د, 48 ث
      
استقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة نائلة الفقيه نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب.

ومثل اللقاء فرصة هامة للاطلاع على أهم البرامج والانشطة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب في علاقة بالاستراتيجية الوطنية لمقاومة التطرف العنيف والارهاب، وأهم البرامج والمشاريع التي يتم تنفيذها بالتعاون مع جمعيات المجتمع المدني والشركاء الدوليين.

وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على أهمية وضع برامج تهدف الى تعزيز قدرة المجتمعات المحلية وخاصة الشباب، على الحماية من ظاهرة التطرف العنيف، مثل التمكين الاقتصادي والتطوير الايجابي للشباب حتى يكون فاعلا وقادرا على احداث التغيير الايجابي بما يعزز البعد الوقائي.

من جهتها اعتبرت نائلة الفقيه ان ظاهرة التطرف العنيف هي ظاهرة متعددة الأبعاد ولا تقتصر على البعد الأمني فقط بل تتعداه لتشمل البعد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، مؤكدة ان الشباب يجب ان يكون فاعلا وله الرغبة في الاستقرار في بلاده وينفذ مشاريعه حتى لا يكون لقمة سائغة في يد المنظمات التي تتاجر بالبشر، وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية على المجتمع التونسي.

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