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عبد الرزاق الخلولي: صندوق النقد يخدم في الخوانجية والعماري يعلق " كيف ذلك وقد دعموا السيسي"

Publié le Dimanche 16 Avril 2023 - 15:43 قراءة: 0 د, 51 ث
      
انتقد القيادي في مسار 25جويلية عبد الرزاق الخلولي في حوار على كاب اف ام صندوق النقد الدولي قائلا انه يعمل لصالح " الخوانجية".
وأضاف بأن صندوق النقد تسبب في وقف النمو الذي حققته تونس في 2013 ليرد عليه لطفي العماري قائلا " كيف تتحثون عن تنمية في العشرية السوداء خاصة وانك تحدثت عن علاقة النقد الدولي بالإخوان
وتابع العماري "صندوق النقد دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضد الاخوان وقدم له اعانات وتمويل".


جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي، قال إنه توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء مع تونس حول حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 مليار دولار.
وكانت رئاسة الجمهورية قد عبرت عن مخاوفها من ان يدفع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي الى غليان اجتماعي مع تاكيد رفضها لاي املاءات من الخارج في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي يطلبها صندوق النقد الدولي بما في ذلك رفع الدعم على عدد كبير من المواد الاستهلاكية الاساسية مقابل منحها التمويل.






Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 265071

Weldtounes  (Tunisia)  |Dimanche 16 Avril 2023 à 16h 13m |           
مسكين ماتلومهوش ثقافته محدودة و زيد عندو نهضفوبيا. هاي مشات النهضة و ادققت ريش ورينا اش تعمب انت و خلّي مرضك على شيرة. احنا نحبوا نعيشوا


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