تمييز ايجابي لخمس ولايات لتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لأمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي

قررت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إعطاء أولوية توزيع الاعتمادات المالية الخاصة بتنفيذ برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي، إلى 5 ولايات، لم تتمتع بالمشروع منذ إحداثه، وهي تونس ونابل والمنستير وسوسة وصفاقس.



كما سيشمل برنامج التمكين الاقتصاديّ لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي خلال السنة الجارية 2023 خمس ولايات أخرى تسجل نسبا مرتفعة من الانقطاع المدرسي في العديد من مناطقها وهي القصرين والقيروان وسليانة ومنوبة وجندوبة، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الاثنين عن الوزارة.



وقد تم في هذا الإطار إعداد استبيان خاص بكل أم تترشح للحصول على مورد رزق ضمن البرنامج المذكور يتم اعتماده من قبل اللجان الجهوية لتحديد الوضعيات ذات الأولوية.



وحددت وزارة الأسرة 3 مؤشرات بهدف متابعة تنفيذ البرنامج وتحقيق أهدافه تتعلق بنسبة موارد الرزق المحدثة مقارنة بمطالب الترشح للحصول على مورد رزق، ونسبة الأطفال الناجين من الانقطاع المدرسي مقارنة بمجموع التلاميذ المهددين خلال السنة الدراسية المعنية، إلى جانب نسبة ديمومة المشاريع مقارنة بالعدد الجملي للمشاريع المحدثة في إطار البرنامج.



وأشارت الوزارة إلى أنها اعتمدت منذ العام الجاري مقاربة التمييز الإيجابي لتمكين أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي بسبب الوضعية الاقتصادية الهشة من التمتع بهذا المشروع.



وفي سنة 2022 تمكن برنامج التمكين الاقتصادي لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي من إحداث 1000 مورد رزق لفائدة أمهات التلاميذ المهددين بالانقطاع المدرسي في 19 ولاية.



ويهدف هذا البرنامج إلى الحد من ظاهرة الانقطاع المدرسي الناتجة عن هشاشة الوضعية الاقتصادية الصعبة لأسر التلاميذ من خلال إحداث موارد رزق قارة لأمهاتهن في مجالات متنوعة ومستدامة للرفع من دخل الأسرة وتمكينها من مجابهة مصاريف المستلزمات الدراسية ولضمان حق الأطفال في استكمال دراستهم.



