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البابا فرنسيس يدعو التونسيين للتشبّث بالأمل وبناء مستقبل يسوده السلام

Publié le Dimanche 09 Avril 2023 - 21:33 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعا البابا فرنسيس، خلال قداس عيد الفصح في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، التونسيين، وخاصّة الشباب، إلى عدم فقدان الأمل وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوّة.

وجاء في بيان نُشر على موقع "فاتيكان نيوز"، توجّه أسقف روما كلمة إلى الشعب التونسي، خاصّة الشباب، تحثّه من خلالها على عدم فقدان الأمل وبناء مستقبل يسوده السلام والأخوّة".

وتابع: "في السنوات الأخيرة، اتّخذ النظام في تونس منحى استبداديا، وفي ظلّ الظروف الاقتصادية الصعبة، أصبح عديد الشبّان التونسين يختارون الهجرة إلى أوروبا معرّضين حياتهم إلى الخطر".

وترأس البابا فرنسيس (86 عاما) قداس عيد القيامة في ساحة القديس بطرس، بعد أن أجبره طقس بارد على غير المعتاد على التغيب عن حدث في الهواء الطلق يوم الجمعة، في إجراء احترازي عقب دخوله المستشفى في أواخر مارس للعلاج من التهاب في الشعب الهوائية.



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