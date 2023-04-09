العاصمة: جبهة الخلاص تحتج وتُطالب باطلاق سراح الموقوفين السياسيين



الوريمي: "البلاد على حافة الانهيار ولن نبقى مكتوفي الأيدي"



Credits Jawhara FM

تجمع انصار جبهة الخلاص الوطني اليوم الاحد بالعاصمة أمام المسرح البلدي في وققة احتجاجية وتجمع شعبي عام بشارع الحبيب بورقيبة لإحياء ذكرى عيد شهداء 9 أفريل.ورفع المحتجون الراية الوطنية وشعارات تنادي باطلاق سراح المساجين الموقوفين في ما يعرف بقضية التآمر على أمن الدولة ، وشعارات مناهضة للاستبداد وما اعتبروه دولة البوليس، وشعار 'يسقط الانقلاب' وشعار 'ثورة حتى النصر.. هذه تونس وليست مصر'.وتجمع أنصار جبهة الخلاص الوطني أمام المسرح البلدي للتعبير عن رفضهم لما اعتبروه تواصل ضرب الحريات في تونس وللمطالبة باطلاق سراح المساجين واسقاط الانقلاب محملين السلطة الحالية مسؤولية الازمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تهدد الدولة بالانهيار.و قال المحامي سمير ديلو خلال كلمة في الوقفة الاحتجاجية أن قوات الامن منعت جبهة الخلاص من ايصال مكبرات الصوت الى الوقفة الاحتجاجية لتكميم الافواه، قائلا "من يصدق أن عصام الشابي ارهابي او ان غازي الشواشي متآمر او أن عبد الحميد الجلاصي متخابر ؟ او من يصدق ان علي العريض متورط في التآمر، وان نور الدين البحيري يريد تغير هيئة الدولة ؟ أو غيرهم ؟ من يصدق ذلك !".وقال سمير ديلو: "اليوم يُحال الصحفيون وآخرهم بوغلاب ومنية العرفاوي ونور الدين بوطار وغيرهم.. وسبق ان نبهنا بان هذه السنة ستكون سنة القضاة والمحامين والاعلاميين" .وقال القيادي بحركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني العجمي الوريمي إن الوضع في البلاد بلغ مرحلة صعبة جدا تنذر بالانهيار، مضيفا : "لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي ولا بد من العمل على توحيد المعارضة".واعتبر الوريمي، في تصريح لمراسل اذاعة الجوهرة اف أم، أن مجلس نواب الشعب القائم هو مجلس "صوري غير شرعي وفاقد للصلاحيات"، وهو مجلس يعكس فشل مسار قيس سعيد وتراجع شعبيته ومشروعيته، على حد تعبيره.وأشار الوريمي، إنه الحل الوحيد لانقاذ البلاد من أزمتها يتمثل في "ترتيب الأولويات والعودة إلى الشعب والبحث عن أوسع إجماع ممكن"، وفق قوله.