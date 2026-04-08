تسوية وضعية الاطار شبه الطبي التونسي بمقاطعة ليغوريا الايطالية، محور لقاء بين البعثة القنصلية ورئاسة المقاطعة

تمحور لقاء عمل جمع القنصل بالنيابة للجمهورية التونسية بمدينة جنوة الايطالية حنان مسلّمي، برئيس مقاطعة "ليغوريا"، "ماركو بوتشي"، بحضور المستشار المكلّف بقطاع الصحة "ماسيمو نيكولو"، حول سبل مزيد دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الصحي.وتم خلال اللقاء، التباحث حول وضعية الإطار شبه الطبي التونسي المباشر لعمله بالمؤسسات الصحية بالمقاطعة، ومختلف التحديات التي تواجهه، خاصة تلك المتعلقة بتسوية الوضعية المهنية للعاملين التونسيين في القطاع، حسب ما ورد على المنصة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم الاربعاء.وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على ضرورة مزيد التنسيق بين البعثة القنصلية ورئاسة المقاطعة من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترض الإطار شبه الطبي التونسي، باعتبار أنه أصبح يمثل جزءً أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية بالمقاطعة.