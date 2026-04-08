Babnet   Latest update 21:26 Tunis

تسوية وضعية الاطار شبه الطبي التونسي بمقاطعة ليغوريا الايطالية، محور لقاء بين البعثة القنصلية ورئاسة المقاطعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69d6b072457733.27664547_lijmknephqofg.jpg>
Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 20:42
      
تمحور لقاء عمل جمع القنصل بالنيابة للجمهورية التونسية بمدينة جنوة الايطالية حنان مسلّمي، برئيس مقاطعة "ليغوريا"، "ماركو بوتشي"، بحضور المستشار المكلّف بقطاع الصحة "ماسيمو نيكولو"، حول سبل مزيد دعم التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الصحي.

وتم خلال اللقاء، التباحث حول وضعية الإطار شبه الطبي التونسي المباشر لعمله بالمؤسسات الصحية بالمقاطعة، ومختلف التحديات التي تواجهه، خاصة تلك المتعلقة بتسوية الوضعية المهنية للعاملين التونسيين في القطاع، حسب ما ورد على المنصة الاخبارية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم الاربعاء.


وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على ضرورة مزيد التنسيق بين البعثة القنصلية ورئاسة المقاطعة من أجل إيجاد الحلول للإشكاليات التي تعترض الإطار شبه الطبي التونسي، باعتبار أنه أصبح يمثل جزءً أساسيًا من منظومة الرعاية الصحية بالمقاطعة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 327109

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:19
18:50
15:58
12:28
05:55
04:26
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet27°
15° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-11
26°-12
28°-14
30°-15
24°-15
  • Avoirs en devises 24300,5
  • (08/04)
  • Jours d'importation 101
  • 1 € = 3,39223 DT
  • (08/04)
  • 1 $ = 2,92588 DT
  • Solde Compte du Trésor     (07/04)     2172,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (07/04)   28153 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>