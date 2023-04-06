بعد الرجة الأرضية التي تم تسجيلها في ولاية توزر، رجة ارضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريشتر بقفصة

أعلن الخميس 6 افريل، المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل سجلت اليوم الخميس رجة أرضية على الساعة 9و 45 دقيقة و بلغت قوتها 3.6 درجة على سلم ريشتر بشرق أم العرايس من ولاية قفصة.



واشار المعهد الوطني للرصد الجوي الي أن مواطني الجهة شعروا بهذه الرجة الارضية.



يذكر ان محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت الثلاثاء 04 افريل على الساعة 17 و27 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية شمال شط الغرسة من ولاية توزر.



