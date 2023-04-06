Babnet

بعد الرجة الأرضية التي تم تسجيلها في ولاية توزر، رجة ارضية بقوة 3.6 درجة على سلم ريشتر بقفصة

Publié le Jeudi 06 Avril 2023 - 13:16 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن الخميس 6 افريل، المعهد الوطني للرصد الجوي أن محطات رصد الزلازل سجلت اليوم الخميس رجة أرضية على الساعة 9و 45 دقيقة و بلغت قوتها 3.6 درجة على سلم ريشتر بشرق أم العرايس من ولاية قفصة.

واشار المعهد الوطني للرصد الجوي الي أن مواطني الجهة شعروا بهذه الرجة الارضية.

يذكر ان محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد سجلت الثلاثاء 04 افريل على الساعة 17 و27 دقيقة رجة أرضية بلغت قوتها 4.9 درجة على سلم ريشتر وحدد مركزها حسب التحاليل الأولية شمال شط الغرسة من ولاية توزر.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 264500


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الخميس 06 أفريل 2023 | 15 رمضان 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:17 18:48 15:58 12:29 05:59 04:29
Babnet
18°
 Babnet18° Babnet % 52 :الرطــوبة
تونــس Babnet
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-818°-820°-920°-1020°-10
  • Avoirs en devises
    22101,7

  • (5 Avril)
  • Jours d'importation
    95
  •              1 € = 3,33986 DT        1$ =3,05749 DT
  • Solde Compte du Trésor   (5 Avril)   1746,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    