قضت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعامين سجنا في حق شاب وجهت له تهم تعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية وبمرتكبيها وبتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ومن اجل تعمد اخفاء ما ثبتت به الجريمة قبل وضع يد السلطة عليها المرتبطة بالجرائم الارهابية،كما قضت المحكمة غيابيا و48 سنة سجنا مع النفاذ العاجل في حق زوجين سافرا الى داعش سوريا وكانا يتواصلان مع المتهم.
السجن لشاب مجد الجرائم الإرهابية ومرتكبيها
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