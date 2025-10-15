بعد إنجازه مع منتخب البرتغال.. رئيس "فيفا" يوجه رسالة إلى كريستيانو رونالدو

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ef79e2a346b3.31172154_poehkmqfjlgni.jpg width=100 align=left border=0>

حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو على تهنئة كريستيانو رونالدو بتحقيقه رقما قياسيا جديدا على الصعيد الدولي.



وسجل كريستيانو رونالدو هدفين ساعد من خلالهما في تعادل منتخب البرتغال مع منتخب المجر بنتيجة 2-2 على أرض ملعب الأول أمس الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.









ونشر إنفانتينو عبر حسابه في منصة "إنستغرام" صورة تجمعه مع رونالدو وعلق قائلا: "أحسنت يا كريستيانو تهانينا على 41 هدفا بعد أن أصبحت الهداف التاريخي في تصفيات كأس العالم رقم قياسي مذهل آخر للاعب عظيم حقا".



وصل كريستيانو رونالدو إلى 948 هدفا في مسيرته الكروية بثنائيته ضد المجر منها 143 بقميص المنتخب البرتغالي.



ويلاقي البرتغال نظيره إيرلندا يوم الخميس الموافق 13 نوفمبر المقبل ضمن مواجهات الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا لكأس العالم.