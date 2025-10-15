الإعلان عن مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني"

أُعلن، اليوم الأربعاء بالعاصمة، عن إطلاق مبادرة سياسية جديدة تحت عنوان "التزام وطني"، بمشاركة مجموعة من النشطاء السياسيين والجامعيين وقيادات حزبية، من بينهم رئيس مجلس النواب الأسبق محمد الناصر، وأستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ، وعدد من الشخصيات الحقوقية.



وقال أمين محفوظ، أستاذ القانون الدستوري، إن هذه المبادرة جاءت نتيجة نقاشات بين مختلف التيارات الوطنية، بعيدا عن الاصطفافات القديمة، بهدف الدفع نحو بناء حكم مدني وديمقراطي.



"تونس تستحق فرصة جديدة للتلاقي، لا للتنازع الداخلي."

وأوضح أن الوثيقة التي تحمل عنوان، والتي طُرحت على عدة تيارات فكرية، تمثل، بمثابة عقد معنوي يحثّ علىوأضاف محفوظ أن هذه الوثيقة تنطلق منمن الوضع العام الذي وصلت إليه البلاد، وهو ما يستوجب ـ بحسب تعبيره ـ، قائلا:من جهته، اعتبر الناشط السياسيأن هذه المبادرة جاءتالتي تمرّ بها تونس على مستوى مسارها الديمقراطي، في ظل ما وصفه بـ"تراجع مقومات دولة القانون نتيجة الانفراد بالسلطة والتحكم في قواعد اللعبة السياسية من قبل رئيس الجمهورية".وأكد الحاج عمر أن المبادرة تهدف إلىتؤسس لنظام حكم، مع مراجعة القانون الانتخابي، وبناء مؤسسات وهيئات محصّنة دستوريا.كما شدد على ضرورةوالمقيدة للحريات، وعلى رأسها، معتبرا أن تونس "تعيش اليوم تصحّرا سياسيا زادته القوانين الزجرية التي تحدّ من حرية التعبير".وأشار الحاج عمر إلى أن وثيقة "التزام وطني" ستُعرض على جميع القوى السياسية، مؤكدا أن هدفها هو، وتعتمدكمعيار أساسي في إدارة شؤونها.وفي كلمة مقتضبة، دعا رئيس مجلس النواب الأسبقإلى، وتوفّر المناخ الملائم للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن