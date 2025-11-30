Babnet   Latest update 20:18 Tunis

لندن: عشرة لاعبين من تشيلسي يفرضون التعادل على أرسنال المتصدر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/692c98d16c37a7.37074645_gjlikonehmqfp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 30 Novembre 2025 - 20:18 قراءة: 0 د, 39 ث
      
فرض تشيلسي بعشرة لاعبين التعادل (1-1) على ضيفه أرسنال في مواجهة مثيرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، ليُنقذ المتصدر من خسارة كانت تلوح في الأفق.

وسجّل تريفوه تشالوباه هدف التقدّم لتشيلسي بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها القائد ريس جيمس بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، رغم لعب فريقه منقوصًا منذ الدقيقة 38 إثر طرد اللاعب موزيس كايسيدو بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف على ميكل مرينو.



وتمكّن أرسنال من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عبر ميكل مرينو الذي ارتقى ليرأس عرضية بوكايو ساكا داخل الشباك، مانحًا فريقه نقطة ثمينة تُبقيه في الصدارة.

وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 24 نقطة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 319497


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 30 نوفمبر 2025 | 9 جمادى الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:37
17:05
14:45
12:15
07:12
05:41
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
1.54 كم/س
Babnet
Babnet10°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-10
18°-9
18°-10
19°-11
17°-11
  • Avoirs en devises
    24593,7

  • (28/11)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41613 DT        1$ =2,94663 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28/11)   864,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:18 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*