لندن: عشرة لاعبين من تشيلسي يفرضون التعادل على أرسنال المتصدر

فرض تشيلسي بعشرة لاعبين التعادل (1-1) على ضيفه أرسنال في مواجهة مثيرة مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات البطولة الإنقليزية الممتازة لكرة القدم، ليُنقذ المتصدر من خسارة كانت تلوح في الأفق.



وسجّل تريفوه تشالوباه هدف التقدّم لتشيلسي بضربة رأس بعد ركلة ركنية نفذها القائد ريس جيمس بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، رغم لعب فريقه منقوصًا منذ الدقيقة 38 إثر طرد اللاعب موزيس كايسيدو بعد العودة إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل عنيف على ميكل مرينو.









وتمكّن أرسنال من تعديل النتيجة في الدقيقة 59 عبر ميكل مرينو الذي ارتقى ليرأس عرضية بوكايو ساكا داخل الشباك، مانحًا فريقه نقطة ثمينة تُبقيه في الصدارة.



وبهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 30 نقطة في المركز الأول، بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما يحتل تشيلسي المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

