صفاقس: انطلاق موسم جني الزيتون يوم 29 أكتوبر الجا ري وسط توقعات بصابة قياسيّة تناهز 515 ألف طن

حدّدت اللجنة الجهوية لافتتاح موسم جني الزيتون بصفاقس تاريخ 29 أكتوبر الجاري لانطلاق موسم جني وتحويل الزيتون وذلك إلى غاية 15 أفريل 2026، وسط توقعات بصابة واعدة تناهز 515 ألف طن من الزيتون، أي ما يعادل 180 ألف طن من زيت الزيتون الصافي.

وأفضى الإجتماع التنسيقي، المنعقد أمس الثلاثاء، بمقر ولاية صفاقس، بحضور الهياكل ذات العلاقة وفلاحين، وأصحاب معاصر، وممثلين عن المصالح الفلاحية والأمنية وعن جمعيات ومنظمات فلاحية، إلى تحديد سعر جني الزيتون من 350 مليم إلى 400 مليم كسعر أقصى للكيلوغرام الواحد.

أما بخصوص أسعار الرحي، وبعد نقاشات مع أصحاب المعاصر الذين اقترحوا سعر 250 مليم للكيلوغرام، تم الاتفاق على تحديد سعر أقصى لرحي الزيتون بـ 200 مليم للكيلوغرام الواحد لاستخراج الزيت.





وقد تم التأكيد خلال هذا الإجتماع على ضرورة التنسيق الأمثل بين جميع الأطراف المتدخلة في القطاع من أجل إنجاح موسم جني الزيتون وضمان شروط ملائمة للمزارعين، وأصحاب المعاصر، مع الحرص على مصلحة الفلاحين والمنتجين.



من جهته، أبرز والي صفاقس، محمد الحجري، لدى إشرافه على هذا الاجتماع، أهمية موسم جني الزيتون في صفاقس، بإعتباره قطاعا إستراتيجيا في الجهة وفي تونس عموما، ويساهم بشكل كبير في إنعاش الإقتصاد المحلي للجهة، ويمثل فرصة هامة للفلاحين في صفاقس.

وأكّد أنّه "سيتم العمل على توفير الظروف الملائمة لإنجاح هذا الموسم بما يخدم مصلحة الجميع"، وفق تعبيره.



