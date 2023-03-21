قاد المهاجم التونسي طه ياسين الخنيسي فريقه نادي الكويت الكويتي للتاهل الى الدور التمهيدي الثاني لكاس الملك سلمان للأندية العربية لكرة القدم بعد التعادل امام فريق شبيبة الساورة الجزائري (1-1) مساء اليوم الثلاثاء بملعب "ميلود هدفي" بوهران في اياب الدور التمهيدي الاول.ومنح الخنيسي الاسبقية لنادي الكويت في الدقيقة 64 بضربة راس قبل ان تدرك شبيبة الساورة التعادل بواسطة الياس دوسن في الدقيقة 76.وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نادي الكويت (1-0).وسيلاقي نادي الكويت في الدور المقبل المتأهل من المواجهة الأخرى بين نواذيبو الموريتاني وشباب الأردن من أجل المرور إلى المرحلة النهائية للبطولة التي خصص للفائز بها مكافأة مالية تقدر بـ6 مليون دولار.