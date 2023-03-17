السجن مدى الحياة و خطايا مالية لأخطر شبكة لترويج المخدرات بالعلب الليلية والوسط المدرسي

السجن مدى الحياة و خطايا مالية لأخطر شبكة لترويج المخدرات بالعلب الليلية والوسط المدرسي

Publié le Vendredi 17 Mars 2023 - 09:43 قراءة: 0 د, 17 ث
      
أصدرت هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بإلمحكمة الابتدائية بتونس،حكما بالسجن بقية العمر مع النفاذ العاجل في حق شبكة دولية تتكون من 3 أشخاص تخصصت في توريد شحنات من المخدرات لترويجها بالعلب الليلية والوسط المدرسي مقابل مبالغ مالية هامة.

هذا واصدرت هيئة المحكمة أيضا خطايا ب100 الف دينار لكل واحد من المتهمين مع اعدام المواد المخدرة التى تم حجزها.



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