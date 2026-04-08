وزارة الفلاحة تعلن عن تنظيم حصص صيد التن الأحمر لموسم 2026 وتحدد آجال تقديم المطالب

Publié le Mercredi 08 Avril 2026 - 21:06
      
أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن ضبط حصص صيد التن الأحمر بعنوان موسم 2026، وذلك تبعا لقرار وزير الفلاحة المؤرخ في 07 أفريل 2026 المتعلق بتسليم حصص من التن الأحمر لفائدة مهنيي الصيد
 
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها الاربعاء، أن الحصص تم توزيعها على مجموعتين، تتمثل الأولى في مجموعة أصلية ثابتة تضم 61 وحدة صيد متحصلة على رخص وحصص فردية خلال سنوات 2009 و2018 و2019 و2020، فيما تشمل المجموعة الثانية التكميلية المتغيرة 14 وحدة صيد بحري تستعمل الشباك الدائرية (اللامبارا) أو الشباك العائمة.

 
ودعت الوزارة المهنيين الناشطين ضمن هاتين المجموعتين والراغبين في المشاركة في موسم 2026 إلى تقديم مطالب كتابية باسم وزير الفلاحة، وذلك عبر مكتب الضبط المركزي أو من خلال المنظومة الإلكترونية.
 

وحددت الوزارة آخر أجل لتقديم المطالب يوم 14 أفريل 2026، مشيرة إلى ضرورة إرفاق الملفات بجملة من الوثائق، تختلف بحسب ما إذا كان المترشح شخصا طبيعيا أو معنويا، وتشمل بالخصوص نسخا من بطاقات التعريف الوطنية والبطاقات المهنية ومضامين السجل الوطني للمؤسسات.
 
ويأتي هذا الإجراء في إطار تنظيم استغلال مخزون التن الأحمر وضمان الشفافية وتكافؤ الفرص بين مهنيي قطاع الصيد البحري، وفق الوزارة.
الأربعاء 08 أفريل 2026 | 20 شوال 1447
