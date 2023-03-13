احالة ابن الغنوشي واخرون على دائرة الاتهام

افاد الناطق الرسمي ياسم المحكمة الابتدائية بالقصرين صلاح الدين الراشدي في تصريح لباب نات اليوم ان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين وبعد ختم الأبحاث في ملف متهم فيه 5 أطراف من بينهم 3 موقوفين واثنين بحالة فرار احالة الملف على أنظار داىرة الأتهام بمحكمة الاستئناف بالقصرين .



وكشف محدثنا انه تم حفظ التهمة في حق إمرأة تبين أن لا علاقة لها بالملف.



وقد وجهت للمظنون فيهم أهم تعلقت بالاعتداء المقصود منه تغيير هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي .



وللاشارة فانه من بين المتهمين معاذ الغنوشي ابن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي المحال بحالة فرار.



