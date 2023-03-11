قطر الخيرية تفتتح مركزا لتعليم ذوي الاحتجاجات الخصوصية في تالة من ولاية القصرين

ويعتبر المركز الجديد هو الأول من نوعه بالمدينة التي كانت تفتقر إلى فضاء خاص من هذا النوع، ويمتد المركز على مساحة 500متر ويتضمن عددا من القاعات ومطعما داخليا وبعض المكاتب ومستودعين اثنين.وتبلغ التكلفة الجملية لهذا المشروع 500 ألف دينار كما سيتكفل بنك قطر الوطني في تونس بتجهيزه بمختلف المستلزمات حتى يتمكن من مواصلة تقديم خدماته للأطفال المعنيين.وقد أكد وسعد ناصر الحميدي سفير دولة قطر بهذه المناسبة على استعداد دولة قطر المتواصل لدعم تونس والوقوف الى جانبها في كل المجالات كما عبر عن استعداد بلاده لمواصلة التعاون المثمر مع الجانب التونسي لتنفيذ أكبر عدد من المشاريع التنموية والاجتماعية.من جهته أكد والي الجهة بأنه اطلع على الفضاء المميز ويشكر جمعية قطر الخيرية على هذه البادرة الطيبة التي ستتيح لأبناء المدينة من ذوي الاحتياجات الخاصة ومرضى التوحد فرصة لتلقي تعليمهم مثل أقرانهم.وشهد حفل الافتتاح تقديم عرض مسرحي من أطفال المركز إضافة إلى عروض معرض خاص بالمركز وعروض فيديو عن قطر الخيرية ومشاريعها في تونس.