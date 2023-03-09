احداث بن قردان الحكم على شقيقة الارهابي مفتاح مانيطة واخرون

احداث بن قردان الحكم على شقيقة الارهابي مفتاح مانيطة واخرون

Publié le Jeudi 09 Mars 2023 - 09:46 قراءة: 0 د, 35 ث
      
قضت أول أمس هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس بعد النظر في ملف قضية اعتراضية ، بالحكم بعامين سجنا في حق شقيقة الارهابي مفتاح مانيطة منفذ الهجوم الارهابي على مدينة بن قردان يوم 7 مارس 2016 وذلك من اجل تهم الامتناع عن اشعار السلط ذات النظر حالا بما بلغ اليها من معلومات حول إرتكاب جرائم ارهابية، وتوفير اسلحة ومتفجرات وذخيرة، كما قضت المحكمة في حقها ايضا بعامين مراقبة ادارية أثر انتهاء العقوبة .


هذا وحكمت المحكمة أيضا بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق متهمة ثانية ومتهم اخر وجهت لهما تهمة تعمد الاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بجريمة ارهابية أو بمرتكبيها وبتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ووضعهما تحت المراقبة الادارية لمدة عام.


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