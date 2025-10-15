Babnet   Latest update 22:04 Tunis

المنستير: قافة صحية مجانية في اختصاصات مختلفة بمنزل النور من تنظيم جمعية نادي أجيال

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 22:04
      
تنظم جمعية  نادي الأجيال بمساهمة من الإدارة الجهوية للصحة والمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير وايضا المستشفين المحلي ببنبلة والجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، يوم الأحد 19 أكتوبر، بالمدرسة الابتدائية شارع الحبيب بورقيبة بمنزل النور، قافلة صحية مجانية.
 وتقدم القافلة، التي تنتظم بالتعاون مع بلدية منزل النور وثلة من الأطباء، عيادات مجانية في اختصاصات طبية مختلفة على غرار طب العيون والأنف والحنجرة والبرد وطب الأطفال والمعدة والقلب و الشرايين وطب الأمراض الجلدية وأمراض السكر  وطب النساء وطب الأسنان و الطب العام وطب الأمراض النفسية.
ويشمل البرنامج إلى جانب التوعية الصحية، عملية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وعملية تحسسية بمناسبة تظاهرة أكتوبر الوردي (شهر التوعية بسرطان الثدي و التوقي منه) تحت عنوان "الكشف المبكر خير من العلاج" وحملات تحسيسية وتوعوية لعموم المواطنين وخاصة للتلاميذ، بخصوص اهمية الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية والمعدية.


