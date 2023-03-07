أكد سمير ديلو لمراسل اذاعة موزاييك اليوم الثلاثاء 7مارس 2023 نقل محمد بن سالم إلى المستشفى الجامعي بصفاقس بعد أن تعكرت حالته الصحية وهو في الطريق إلى قابس حيث كان من المفترض أن يعرض على أنظار وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في قابس.



وكان من المنتظر أن تتم اليوم الثلاثاء 7 مارس 2023 إحالة وزير الفلاحة الأسبق والقيادي المستقيل من حركة النهضة محمد بن سالم على أنظار النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بقابس بحالة إيقاف لتقرر في شأنه ما تراه مناسبا.



وتجدر الاشارة الى أن أعوان دورية تابعة للحرس الوطني أوقفوا الأسبوع الماضي محمد بن سالم بإحدى مدن الجنوب والاحتفاظ به صحبة اطار ديواني على ذمة البحث.



