كانت تخفيها في احذيتها:6 سنوات سجنا لزعيمة ترويج المخدرات بالملاسين

اصدرت أمس هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب6 سنوات سجنا في حق امراة تزعمت شبكة لترويج المخدرات بجهة الملاسين بعد أن دخل زوجها السجن حيث كان يدير تلك الشبكة .



وقد انكرت المتهمة خلال جلسة محاكمتها ما نسب اليها من تهم موضحة ان كمية المخدرات التى حجزت في حذاء جلبها صديق زوجها فواجهها القاضي بتطابق مقاس الحذاء الذي حجزت فيه المخدرات ببقية احذيتها فاصرت على الانكار .





