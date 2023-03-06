غفران بينوس تغادر أستوديو "أي اف ام" وتتهم نجيب الدزيري بالعنصرية

غادرت الكرونيكور غفران بينوس استديو إذاعة " أي اف ام" وذلك بسبب ما وصفته الخطاب العنصري للناشط السياسي نجيب الدزيري واتهامها بانها تروج لخطاب صهيوني.وقالت بينوس أن الأفارقة جنوب الصحراء تعرضوا لمعاملة غير إنسانية وكثير منهم طردوا من منازلهم بعد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد.في المقابل قال الإعلامي برهان بسيس ان هذه المعطيات غير صحيحة وهي محاولة للتضخيم متابعا " اعتقد ان الأفارقة شعروا بالخوف ولكن لا يصل الأمر الى سحل في الشوارع".من جانبه اتهم نجيب الدزيري غفران بينوس بالترويج لخطاب صهيوني ضد تونس.وكانت طفت على سطح الأحداث مؤخرا قضية الهجرة لتفتح الباب على مصراعيه حول حضور المهاجرين وما اذا كانت تونس مجرّد أرض عبور أم مستقرا ومقاما، وذلك في أعقاب الموقف الصادر من رئيس الجمهورية قيس سعيّد، حين اعتبر، "وجود مخطط لتوطين المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس".