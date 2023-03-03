رئيس الجمهورية: ’’في القريب العاجل سيتم ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها’’

رئيس الجمهورية: ’’في القريب العاجل سيتم ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها’’

Publié le Vendredi 03 Mars 2023 - 19:14 قراءة: 0 د, 22 ث
      
التقي اليوم الجمعة 3 مارس 2023, رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية محمد علي البوغديري .

وتوجه الرئيس بالمناسبة لكل رجال التعليم بالشكر على المجهود الذي يبذلونه بإعتبار التعليم رسالة وفق تصريحه .

وشدد سعيد على أنه سيتم في القريب العاجل ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها .

قائلا لا يمكن ادخال اصلاح على مرحلة دون أخرى .



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