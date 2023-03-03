التقي اليوم الجمعة 3 مارس 2023, رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية محمد علي البوغديري .وتوجه الرئيس بالمناسبة لكل رجال التعليم بالشكر على المجهود الذي يبذلونه بإعتبار التعليم رسالة وفق تصريحه .وشدد سعيد على أنه سيتم في القريب العاجل ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها .قائلا لا يمكن ادخال اصلاح على مرحلة دون أخرى .