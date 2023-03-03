التقي اليوم الجمعة 3 مارس 2023, رئيس الجمهورية قيس سعيد بوزير التربية محمد علي البوغديري .
وتوجه الرئيس بالمناسبة لكل رجال التعليم بالشكر على المجهود الذي يبذلونه بإعتبار التعليم رسالة وفق تصريحه .
وشدد سعيد على أنه سيتم في القريب العاجل ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها .
قائلا لا يمكن ادخال اصلاح على مرحلة دون أخرى .
وتوجه الرئيس بالمناسبة لكل رجال التعليم بالشكر على المجهود الذي يبذلونه بإعتبار التعليم رسالة وفق تصريحه .
وشدد سعيد على أنه سيتم في القريب العاجل ادخال اصلاح جذري على المنظومة التربوية بكافة مراحلها .
قائلا لا يمكن ادخال اصلاح على مرحلة دون أخرى .
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