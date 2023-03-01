فاطمة المسدي: ملف التٱمر على امن الدولة ليس فارغا وهناك جهاز كامل خطط للانقلاب يتكون من ذراع مسلح وذراع اعلامي وسياسي‎‎

قالت الاربعاء 1 مارس، النائبة بالبرلمان الجديد فاطمة المسدي، ان ملف التٱمر على أمن الدولة ليس فارغا كما يروج البعض بل هو ملف كشف عن مخطط كبير تم تحضيره.واشارت الي وجود مخطط يتعلق بجلب مرتزقة وسلاح الي جانب مخطط سياسي واعلامي موضحة ان هناك سيناريو دموي وسيناريو غير دموي ما يعني ان هناك جهازا كامل يخطط للانقلاب وتغيير هيئة الدولة.وتابعت قائلة انه عندما تكشف النيابة العمومية عن التقاصيل ستكون الحقائق مزلزلة فهناك اشخاص متورطين من الحجم الثقيل، من سياسين ومن المجتمع المدني واعلاميين وغيرهم ممن كنا نعتقد انهم وطنيون وشرفاء ليتضح أنهم يتٱمرون على تونس ويستقواو بالاجانب.