19 سنة سجنا لشاب تلقى تدريبات في الشعانبي ووفر المؤونة والمتفجرات لكتيبة عقبة ابن نافع الارهابية

Publié le Mercredi 22 Février 2023 - 09:51قراءة: 0 د, 31 ث
      
اصدرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس،حكما ب19 سنة سجنا في حق شاب تلقى تدريبات في الشعانبي ووفر المؤونة والمتفجرات لكتيبة عقبة ابن نافع الارهابية وتخابر معهم، كما كان يحرض بعض الشبان على القتال في صفوفهم.

وقد وجهت للمتهم تهم الانضمام عمدا داخل وخارج تراب الجمهورية لتنظيم ارهابي اتخذ من الارهاب وسيلة لتحقيق اغراضه، والتحريض على الانضمام لتنظيم ارهابي والعزم المقترن بعمل تحضيري على توفير اسلحة وذخيرة لفائدة تنظيم ارهابي له علاقة بالجرائم الارهابية والاشادة والتمجيد علنا وبصفة صريحة بالجرائم الارهابية وبمرتكبيها،وتنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية والتكفير
،والتحريض على الكراهية والتباغض بين الاجناس والاديان والمذاهب والدعوى إليها.


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