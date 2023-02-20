احكام بين 20 و30 سنة سجنا وخطايا مالية في حق شبكة دولية اغرقت الأحياء الشعبية بالمخدرات

Publié le Lundi 20 Février 2023 - 12:44 قراءة: 0 د, 28 ث
      
اصدرت ليلة الجمعة هيئة الدائرة الجنائية الرابعة بالمحكمة الإبتدائية بتونس احكاما ترواحت بين 20 و30 سنة سجنا في حق 4 متهمين من بينهم فتاة وتخطئة احدهم ب100 الف دينار وذلك من اجل تكوين والانخراط والمشاركة في عصابة داخل البلاد وخارجها لارتكاب جرائم ترويج المخدرات ،والتوريد لمادة مخدرة مدرجة بالجدول ب" بغية الاتجار فيها وذلك على خلفية توريدهم لكميات كبيرة من المخدرات وترويجها بالاحياء الشعبية بالعاصمة مقابل مبالغ مالية هامة.

وكشفت الأبحاث ان المظنون فيهم كانوا يجزؤون المخدرات الى قطع ويلفونها بمادة بلاستيكية ويبتلعونها ثم يهربوها...

وقد اعترف افراد العصابة الدولية بما نسب إليهم.

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