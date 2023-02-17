نجيب الدزيري " يمكن ان نضحي بجزء من الشعب للحفاظ على الدولة كما يقطع العضو المريض من الجسد"

قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه يمكن التضحية بجزء من الحرية والديمقراطية للحفاظ على قيم الحرية وعلى المسار الديمقراطي ككل.
وأضاف نجيب الدزيري " يمكن أن نضحي بجزء من الشعب للحفاظ على الشعب والدولة"متابعا " يمكن ان نقطع عضوا مريضا وفاسدا في الجسد ليعيش".
وقال انه لا يمكن للشعب التونسي ان يقبل الاملاءات من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة.
وهاجم الدزيري النواب السابقين متهما اياهم بالفساد مضيفا " كانوا يعديو في القوانين في البرلمان في الفجر باش كل نائب يروح بالشاك متاعو".
وأضاف نجيب الدزيري " يمكن أن نضحي بجزء من الشعب للحفاظ على الشعب والدولة"متابعا " يمكن ان نقطع عضوا مريضا وفاسدا في الجسد ليعيش".
وقال انه لا يمكن للشعب التونسي ان يقبل الاملاءات من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة.
وهاجم الدزيري النواب السابقين متهما اياهم بالفساد مضيفا " كانوا يعديو في القوانين في البرلمان في الفجر باش كل نائب يروح بالشاك متاعو".
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