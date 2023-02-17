نجيب الدزيري " يمكن ان نضحي بجزء من الشعب للحفاظ على الدولة كما يقطع العضو المريض من الجسد"

قال الناشط السياسي نجيب الدزيري في مداخلة عبر أمواج إذاعة " اي اف ام" انه يمكن التضحية بجزء من الحرية والديمقراطية للحفاظ على قيم الحرية وعلى المسار الديمقراطي ككل.وأضاف نجيب الدزيري " يمكن أن نضحي بجزء من الشعب للحفاظ على الشعب والدولة"متابعا " يمكن ان نقطع عضوا مريضا وفاسدا في الجسد ليعيش".وقال انه لا يمكن للشعب التونسي ان يقبل الاملاءات من الدول الغربية ومن الولايات المتحدة.وهاجم الدزيري النواب السابقين متهما اياهم بالفساد مضيفا " كانوا يعديو في القوانين في البرلمان في الفجر باش كل نائب يروح بالشاك متاعو".