رضا بلحاج: قضية التٱمر على أمن الدولة تضحّك، وتهمة خيام التركي انّو عمل قهوة مع الازهر العكرمي وزاروه زوز ديبلوماسيين أمريكان في دارو ‎‎

وصف الثلاثاء 14 فيفري، المحامي رضا بالحاج قضية التٱمر على امن الدولة المتهم فيها كل من كمال اللطيف وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي ونور الدين البحيري بأنها قضية تضحّك.وأوضح رضا بالحاج أنه ما يعاب على خيام التركي في ملف القضية ان ديبلوماسييْن أمريكييْن زارا خيام التركي في منزله وأنه عملْ قهوة مع الازهر العكرمي وحكيتو على ترفيع الاسعار معتبرا ان ملف القضية تافه حسب تعبيره.