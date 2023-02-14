رضا بلحاج: قضية التٱمر على أمن الدولة تضحّك، وتهمة خيام التركي انّو عمل قهوة مع الازهر العكرمي وزاروه زوز ديبلوماسيين أمريكان في دارو ‎‎

Publié le Mardi 14 Février 2023 - 20:46 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وصف الثلاثاء 14 فيفري، المحامي رضا بالحاج قضية التٱمر على امن الدولة المتهم فيها كل من كمال اللطيف وخيام التركي وعبد الحميد الجلاصي والازهر العكرمي ونور الدين البحيري بأنها قضية تضحّك.

وأوضح رضا بالحاج أنه ما يعاب على خيام التركي في ملف القضية ان ديبلوماسييْن أمريكييْن زارا خيام التركي في منزله وأنه عملْ قهوة مع الازهر العكرمي وحكيتو على ترفيع الاسعار معتبرا ان ملف القضية تافه حسب تعبيره.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 261674



En continu...

Toutes les news...
قرة العنز
الثلاثاء 14 فيفري 2023 | 23 رجب 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:27 18:00 15:33 12:40 07:09 05:42
Babnet
Babnet15° Babnet % 93 :الرطــوبة
تونــس Babnet
0.51 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
15°-716°-718°-918°-818°-9
  • Avoirs en devises
    22252,7

  • (14 fév)
  • Jours d'importation
    96
  •              1 € = 3,33165 DT        1$ =3,10500 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 fév)   1220,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

الانتخابات التشريعية 2022
..

.
   