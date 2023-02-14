دليلة مصدق: ايقاف مدير عام موزاييك اف ام ليس له علاقة باي طرف سياسي ولا بقضية التآمر

أكدت دليلة مصدق محامية مدير عام إذاعة موزاييك أف أم، خلال تدخلها صباح اليوم الثلاثاء 14 فيفري في برنامج émission impossible على راديو إي أف أم، أن قضية موكلها لا علاقة لها لا من قريب ولا من بعيد بقضية الطيب راشد وخيام التركي وكمال اللطيف، مشيرة إلى أن الفرقة الأمنية لم تجد شيئا بعد تفتيش منزله.كما أكدت مصدق أن باحث البداية رفض الإفصاح عن التهمة التي وجهت إلى بوتار، مضيفة أن الأسئلة التي طرحها تعلقت بالإذاعة وإدارتها وأموالها وخصوصا الخط التحريري ولم يتم سؤاله عن كمال اللطيف ولا عن غيره.في سياق متصل أكدت مصدر أن نور الدين بوتار ليست له أية قضية لا مدنية ولا جزائية، قائلة إن هذا الإيقاف يأتي لترهيب الإذاعة في علاقة بخطها التحريري.