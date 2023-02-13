مواطنون سوريون لعناصر فرق الإنقاذ التونسية " بيضتم وجوهنا"

أثنى عدد من المواطنين السوريين على الجهود التي يبذلها فريق الوحدة المختصة للحماية المدنية التونسي في عمليات الإنقاذ في محافظة حلب وعدد من المناطق المنكوبة الأخرى بسبب الزلزال.وقال احد المواطنين وفق احد الفيديوهات المتداولة موجها كلامه لعناصر من فريق الإنقاذ التونسي " لقد بيضتم وجوهنا ونشكركم على هذه البادرة التي لن ننساها ابدا".وتابع المواطن السوري " فريق الانقاذ التونسي من أفضل فرق الإنقاذ التي تعمل على انقاذ الناجين من تحت الأنقاض".ووجه كلامه لأحد عناصر فرق الإنقاذ قائلا " ربي يحميكم وبارك الله فيكم".يذكر أن فريق الحماية المدنية يعمل لمدة أسبوع وفق منظومة الأمم المتحدة، وهو مختص في البحث والإنقاذ من تحت الأنقاض .ويتكون الفريق من ضباط وأطباء وأعوان مسعفين مجهزين بمعدات متطورة للبحث والإنقاذ وفقا للمعايير الدولية ، فضلا عن فريق أنياب للبحث عن المفقودين، وفرق طبية للتعامل مع المحاصرين تحت الأنقاض بكافة معداتها.وكانت الوحدة المختصة للحماية المدنية تحصلت خلال شهر جوان الفارط على التصنيف ضمن الصنف المتوسط حسب معايير الهيئة الاستشارية العليا للبحث والإنقاذ التابعة للأمم المتحدة .تجدر الاشارة الى أن تونس أرسلت ، على متن طائرات عسكرية، أطنانا من المساعدات الإغاثية والغذائية تتمثل في مواد غذائية وأغطية وأدوية بالإضافة إلى فريق من الحماية المدنية وطواقم طبية من وزارة الصحة ستساهم في عمليات الإنقاذ والإسعاف إثر الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا فجر الاثنين الماضي .