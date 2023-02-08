عمار جمل لمكرم اللقام: انا لعبت الكورة راجل وخرجت راجل لا كليت طاجين ولا طيبت كسكسي في دار رئيس الجامعة ‎‎

عمار جمل لمكرم اللقام: انا لعبت الكورة راجل وخرجت راجل لا كليت طاجين ولا طيبت كسكسي في دار رئيس الجامعة ‎‎

Publié le Mercredi 08 Février 2023 - 20:10 قراءة: 0 د, 42 ث
      
هاجم الثلاثاء 7 فيفري، اللاعب السابق للنجم الساحلي الحكم الدولي السابق مكرم اللقام بسبب تصريحاته التي وصف فيها عمار جمل بكبش النطيح.
وخاطب عمار الجمل مكرم اللقام قائلا " انا لعبت الكورة راجل وخرجت راجل لا كليت طاجين ولا طيبت كسكسي في دار رئيس الجامعة".
وتابع عمار الجمل مخاطبا اللقام " وأنا لا كنت فاشل في التحكيم ولا خدمت بجماهير النجم بش نمشي في الانتخابات وفي لخّر جيت الثاني".
يذكر ان الاعلامي صحبي بكار سبق له ان هاجم مكرم اللقام قائلا "انت كنت تغسل وتطيّب في الطاجين في دار وديع الجريء".

كما تجدر الاشارة الي ان مكرم اللقام ترشح للانتخابات التشريعية عن دائرة سوسة المدينة وفشل في الفوز بمقعد في البرلمان الجديد بعد هزيمته في الدور الثاني أمام المترشح عبد القادر عمار الذي تحصل على أغلبية الاصوات.



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