%11.15 نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة

Publié le Dimanche 29 Janvier 2023 - 19:39 قراءة: 0 د, 9 ث
      
كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، أنّ نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغ إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.15 بالمائة، بمعدّل 860.000 ناخب.

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