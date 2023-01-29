كشف الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، في تصريح لاذاعة موزاييك، اليوم الأحد، أنّ نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة، بلغ إلى حدود الساعة السادسة مساءً، 11.15 بالمائة، بمعدّل 860.000 ناخب.
%11.15 نسبة التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعيّة
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